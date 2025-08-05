ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска в ДНР

«Штурмовые подразделения обнаружили в одном из домов в окрестностях Красноармейска убитого ВСУшниками мирного жителя. На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела», — говорится в сообщении.