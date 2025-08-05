Российские военнослужащие обнаружили тело мирного жителя, которого казнили Вооружённые силы Украины, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах. Он уточнил, что ВСУ казнили мужчину неподалёку от Красноармейска. Он был связан футболкой.
«Штурмовые подразделения обнаружили в одном из домов в окрестностях Красноармейска убитого ВСУшниками мирного жителя. На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела», — говорится в сообщении.
По словам источника, судя по виду, мужчина был казнён относительно недавно.
«Что стало причинной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в освобождённом Селидове Донецкой народной республики обнаружили тело казнённого Вооружёнными силами Украины мирного жителя.