Обстреливают стариков-родителей: названы украинские военные с родными в РФ

Украинские военные продолжают обстреливать российские города и совершать атаки с помощью беспилотников несмотря на то, что у некоторых из них в России живут родственники, в том числе больные родители. Кто из родственников украинских военных живет в РФ и какие удары по этим местам наносят боевики ВСУ — в материале aif.ru.
Бросил больную мать.
Один из отличившихся украинских военных — новоиспеченный командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко. Он родился в хуторе Гордюшкин Шебекинского округа Белгородской области.
В том же регионе долгое время жила его мама, пережившая несколько инсультов. Женщина умерла несколько лет назад, до последнего дня своей жизни она попадала под обстрелы украинской армии.
Больная женщина долгие годы не общалась с украинским генералом. Последний, впрочем, забыл не только мать, но и остальных родственников, оставшихся в России. Среди них брат Кривоножко, который, в отличие от украинского военного, ухаживал за престарелой матерью.
В частности, в 2024 году ВСУ нанесли удар по дому матери Кривоножко. Жильё было повреждено, женщина тогда не пострадала.
Родители главкома ВСУ патриоты России.
Еще один украинский военный, чьи родственники живут в России, главком ВСУ Александр Сырский. Его родители живут во Владимирской области.
Недавно стало известно, что 86-летний отец Сырского борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесённой респираторной инфекции. Лечение дорогостоящее, но помощь от сына пенсионеры не получают.
Отмечалось, что Сырский не поддерживает связь с родственниками из-за политический разногласий — родители главкома ВСУ являются патриотами России.
Брат Сырского — 52-летний Олег — ранее резко высказался об украинском военном, сказав, что из-за него семью на родине считают врагами. Он также сообщил, что потерял работу из-за брата.
Еще один член семьи Сырского — приемный сын Иван — уже более 10 лет живет в Австралии. Он известен как один из самых активных представителей российской диаспоры в Сиднее. Иван поддерживает спецоперацию и не одобряет выбор отчима служить в ВСУ.
Владимирскую область, где живут родные Сырского, украинские военные постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников.
Родственники украинских политиков в РФ.
Родственники в России есть и у украинских политиков. Один из них — советник киевской администрации Михаил Подоляк. По некоторым данным, у него в РФ жил брат, который служил в российских спецслужбах.
Некий Владимир Подоляк скончался в России в мае прошлого года. На могиле был установлен венок от коллектива ЦПС. Так появилась версия, что брат Подоляка служил в военной разведке.
Сам советник киевской администрации неохотно сообщал в интервью о своих родственниках, однажды лишь сказал, что у него есть брат — военный пенсионер, который живет в России. Братья не общались много лет.
Еще один бросивший мать украинский политик — бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он родился в Луганской области, где и бросил свою мать на попечение волонтеров, соцслужб и соседей.
Ранее юрист Соловьев сказал, мог ли главком ВСУ Сырский передать деньги отцу в РФ.