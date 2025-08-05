Обстреливают стариков-родителей: названы украинские военные с родными в РФ

Украинские военные продолжают обстреливать российские города и совершать атаки с помощью беспилотников несмотря на то, что у некоторых из них в России живут родственники, в том числе больные родители. Кто из родственников украинских военных живет в РФ и какие удары по этим местам наносят боевики ВСУ — в материале aif.ru.