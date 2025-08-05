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МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Грозы ожидаются местами по востоку Беларуси во вторник, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают, что во время гроз могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, отключиться электрических подстанции и электроэнергия в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.

В Минске в среду также ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер западный умеренный. Утром в белорусской столице температура поднимется до +17…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+21°С.