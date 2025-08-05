МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

Спасатели предупреждают, что во время гроз могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, отключиться электрических подстанции и электроэнергия в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.