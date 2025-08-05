«Огромная мечта всех»: академик РАН раскрыл главную задачу ученых 21 века

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев рассказал о главной мечте ученых 21 века. Он поделился, что в центре физики стоит задача объединить все виды взаимодействий в рамках одной теории. Об этом эксперт заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
— Задача объединить все взаимодействия в рамках одной теории — это с 19 века и до сих пор огромная мечта всех ученых. И, собственно, под знаком построения Теории великого объединения всего, физика и развивается, — цитирует слова специалиста сайт KP.RU.
Сергеев пояснил, что существует несколько типов полей — гравитационное, электромагнитное, магнитное и другие. Сегодня физикам известны четыре основных типа взаимодействий. Гравитационное поле было описано первым, но до сих пор его свойства остаются не до конца понятыми, так как они тесно интегрированы в свойства пространства.
Особое внимание ученые уделяют электромагнитному полю, которое было описано еще в XIX веке. Фарадей объяснил, как электрические заряды создают электрические и магнитные поля, а Максвелл объединял эти поля в одну теорию. Это стало первым примером соединения разных взаимодействий в истории науки.