«Огромная мечта всех»: академик РАН раскрыл главную задачу ученых 21 века

Сергеев пояснил, что существует несколько типов полей — гравитационное, электромагнитное, магнитное и другие. Сегодня физикам известны четыре основных типа взаимодействий. Гравитационное поле было описано первым, но до сих пор его свойства остаются не до конца понятыми, так как они тесно интегрированы в свойства пространства.