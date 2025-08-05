Екатеринбуржец перекрыл улицу Царскую ради предложения руки и сердца

В Екатеринбурге молодой человек решился на смелый поступок, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, сообщил UralMash. Он перекрыл движение на улице Царской возле Храма-на-Крови, создав необычную обстановку для признания в любви.
Автомобилистам пришлось объезжать импровизированную сцену по встречной полосе. Жених, несмотря на возникшие неудобства, встал на одно колено, преподнес кольцо, после чего в воздух взмыли конфетти и был устроен фейерверк.
Романтический жест не остался незамеченным сотрудниками Госавтоинспекции, которые начали проверку законности перекрытия проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения.
Несмотря на возможные административные последствия, цель была достигнута — девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.