Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржец перекрыл улицу Царскую ради предложения руки и сердца

В Екатеринбурге жених перекрыл улицу ради эффектного предложения руки и сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге молодой человек решился на смелый поступок, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, сообщил UralMash. Он перекрыл движение на улице Царской возле Храма-на-Крови, создав необычную обстановку для признания в любви.

Автомобилистам пришлось объезжать импровизированную сцену по встречной полосе. Жених, несмотря на возникшие неудобства, встал на одно колено, преподнес кольцо, после чего в воздух взмыли конфетти и был устроен фейерверк.

Романтический жест не остался незамеченным сотрудниками Госавтоинспекции, которые начали проверку законности перекрытия проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения.

Несмотря на возможные административные последствия, цель была достигнута — девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.