На мэрию Омска подали в суд за темные улицы

Иску предшествовала прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Она установила, что линии наружного освещения в Омске отсутствуют вдоль проезда от многоквартирного дома 9/3 по ул. Крупской до БОУ г. Омска «Гимназия № 139», вдоль тротуара от ул. Лукашевича (дублер) до БОУ г. Омска «Лицей № 149» на бульваре Заречный, по улицам 1-я Тепловозная, 8-я Марьяновская, а также еще на семи участках улично-дорожной сети.