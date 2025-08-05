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На мэрию Омска подали в суд за темные улицы

Организовать освещение требует прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Омска подала иск к муниципалитету. Надзорный орган в судебном порядке требует от мэрии организовать освещение на городских улицах.

Иску предшествовала прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Она установила, что линии наружного освещения в Омске отсутствуют вдоль проезда от многоквартирного дома 9/3 по ул. Крупской до БОУ г. Омска «Гимназия № 139», вдоль тротуара от ул. Лукашевича (дублер) до БОУ г. Омска «Лицей № 149» на бульваре Заречный, по улицам 1-я Тепловозная, 8-я Марьяновская, а также еще на семи участках улично-дорожной сети.

Прокуратура внесла представление в департамент строительства администрации Омска, однако освещение на улицах так и не появилось. Отметим, что средств на одномоментное проведение столь масштабных работ в бюджете города нет.