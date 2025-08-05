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Россия отправила Никарагуа вакцину от желтой лихорадки

Власти Никарагуа получили 200 тысяч доз вакцины РФ от желтой лихорадки.

Источник: Комсомольская правда

Российские специалисты изготовили вакцину от желтой лихорадки. 200 тысяч доз уже отправили в Никарагуа для проведения кампании иммунизации, пишет портал El 19 digital.

Отмечается, что Минздрав страны в ближайшее время начнет программу вакцинации. 200 тысяч доз препарата изготовлены сотрудниками Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сказано в материале.

«Будут привиты, в частности, военные, сотрудники полиции, работники сферы здравоохранения, таможенных структур, МВД, туристического сектора, водители международных транспортных рейсов», — пояснила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо.

В России тем временем разрабатывают препарат на МРНК-основе. Новая вакцина от рака кожи будет создана с использованием специальных белков «вируса» меланомы. Такой препарат станут разрабатывать для каждого пациента, под его тип заболевания.