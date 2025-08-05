В Иркутской области потушили пять лесных пожаров за сутки

В Иркутской области, 4 августа, пожарным удалось справиться с пятью пожарами в лесах Киренского и Куйтунского районов, где огонь охватил семь гектаров территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минлесе региона. Для борьбы со стихией была направлена почти сотня специалистов лесопожарных служб, тяжелая техника и авиация, включая два вертолета Ми-8 и самолет Ан-2.
— Авиамониторинг вели четыре борта Ан-2 и восемь легкомоторных самолетов. Общее время налета — 85 часов 25 минут, — поделились в ведомстве.
На утро 5 августа лес горел на 13 участках. В Усть-Илимском и Осинском районах уже удалось потушить огонь. Под контроль пламя взяли в Казачинско-Ленском и Катангском районах. Пожары продолжают бушевать на восьми участках площадью более 750 гектаров. Причинами стали удары молний.