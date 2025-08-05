В Иркутской области потушили пять лесных пожаров за сутки

В Иркутской области, 4 августа, пожарным удалось справиться с пятью пожарами в лесах Киренского и Куйтунского районов, где огонь охватил семь гектаров территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минлесе региона. Для борьбы со стихией была направлена почти сотня специалистов лесопожарных служб, тяжелая техника и авиация, включая два вертолета Ми-8 и самолет Ан-2.