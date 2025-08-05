США выступят с важным заявлением о беспилотниках: Слушать всему миру

Ранее глава Белого дома сообщил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов активно изучают опыт использования беспилотников в ходе спецоперации на украинской территории. Политик отметил, что быстрое развитие дронов в конфликте между Россией и Украиной по-настоящему пугающий факт. Президент США выразил удивление по поводу того, насколько современные беспилотники могут быстро летать и точно попадать в цель.