США выступят с важным заявлением о беспилотниках: Слушать всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с важным заявлением по вопросу беспилотных летательных аппаратов. Об этом в соцсети Х заявил министр транспорта США Шон Даффи.
«Мы переходим к доминированию американских дронов», — заявил чиновник, добавив, что «завтра прозвучит важное заявление» на этот счет.
Что именно намереваются сказать американские власти, Даффи пояснять не стал.
В начале июня этого года американский президент Дональд Трамп подписал указы, призванные стимулировать выпуск беспилотников, усилить защиту от новейших БПЛА и укрепить кибербезопасность.
Ранее глава Белого дома сообщил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов активно изучают опыт использования беспилотников в ходе спецоперации на украинской территории. Политик отметил, что быстрое развитие дронов в конфликте между Россией и Украиной по-настоящему пугающий факт. Президент США выразил удивление по поводу того, насколько современные беспилотники могут быстро летать и точно попадать в цель.