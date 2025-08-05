Топ-5 главных новостей в Молдове 5 августа 2025: Посадит ли президентка Молдовы Санду в тюрьму Евгению Гуцул; с 1 сентябре газ жителям Молдовы будет поставлять «Энергоком» — что меняется; «на

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 5 августа 2025:
1. Главная интрига в Молдове: Посадит ли «ведьма Санду» в тюрьму Евгению Гуцул?
2. С 1 сентябре газ жителям Молдовы будет поставлять «Энергоком»: Что изменится для конечных потребителей.
3. Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».
4. Молдова плавится от жары: Пекло в +35 всерьез и надолго — неутешительный прогноз синоптиков.
5. Любой режим кончается, а судьи должны жить по закону: «Под предлогом борьбы с выдуманной “российской пропагандой” власть в Молдове устроила политический фарс и беспредел».
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