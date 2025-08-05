Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека

Одно из последних обновлений мессенджера добавило в Telegram возможность создавать групповые звонки с подключением до 200 человек. По словам бизнесмена, такие звонки «сверхзащищены» благодаря использованию не только сквозного шифрования, но и «похожей на блокчейн» технологии, гарантирующей то, что никто не сможет тайно подключиться к групповому звонку без ведома его участников.