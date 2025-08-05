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Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека

Мессенджер Telegram впервые верифицировал персональный профиль пользователя. Об этом пишет портал «Код Дурова».

Мессенджер Telegram впервые верифицировал персональный профиль пользователя. Об этом пишет портал «Код Дурова».

На данный момент верификацию получил сооснователь платформы Павел Дуров: в его личном профиле можно увидеть голубую галочку слева от имени, а также в диалоге с ним. Помимо этого, информацию о подтвержденном аккаунте передает уведомление в аккаунте Дурова, сообщается в публикации.

Одно из последних обновлений мессенджера добавило в Telegram возможность создавать групповые звонки с подключением до 200 человек. По словам бизнесмена, такие звонки «сверхзащищены» благодаря использованию не только сквозного шифрования, но и «похожей на блокчейн» технологии, гарантирующей то, что никто не сможет тайно подключиться к групповому звонку без ведома его участников.

Российский предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что договорился с Илоном Маском о сотрудничестве на год, в рамках чего в мессенджер интегрируют чат-бот Grok. Сам американский бизнесмен заявил, что «сделка не была подписана». Позднее Дуров уточнил, что существует «принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены».

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