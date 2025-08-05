Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека

Мессенджер Telegram впервые верифицировал персональный профиль пользователя. Об этом пишет портал «Код Дурова».
На данный момент верификацию получил сооснователь платформы Павел Дуров: в его личном профиле можно увидеть голубую галочку слева от имени, а также в диалоге с ним. Помимо этого, информацию о подтвержденном аккаунте передает уведомление в аккаунте Дурова, сообщается в публикации.
Одно из последних обновлений мессенджера добавило в Telegram возможность создавать групповые звонки с подключением до 200 человек. По словам бизнесмена, такие звонки «сверхзащищены» благодаря использованию не только сквозного шифрования, но и «похожей на блокчейн» технологии, гарантирующей то, что никто не сможет тайно подключиться к групповому звонку без ведома его участников.
Российский предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что договорился с Илоном Маском о сотрудничестве на год, в рамках чего в мессенджер интегрируют чат-бот Grok. Сам американский бизнесмен заявил, что «сделка не была подписана». Позднее Дуров уточнил, что существует «принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены».