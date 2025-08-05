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Washington Post: Китай побеждает США в торговой войне

КНР побеждает в торговой войне, которую в начале текущего года инициировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом высказался колумнист издания Washington Post Макс Бут.

КНР побеждает в торговой войне, которую в начале текущего года инициировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом высказался колумнист издания Washington Post Макс Бут.

— В январе Трамп объявил торговую войну Китаю. Мне неприятно сообщать, что КНР побеждает, но доказательства неоспоримы. Это видно по экономическим показателям: китайская экономика выросла в среднем на 5,3 процента в первой половине года, а американская экономика — на 1,25 процента, — написал он.

По его мнению, лидер США помогает Китаю своими сокращениями в области дипломатии, иностранной помощи и инвестиций в научные исследования. Решение главы Белого выйти из ВОЗ и ЮНЕСКО также открыло дверь для усиления влияния КНР в этих международных организациях, отметил колумнист.

— Китай опережает Штаты по большинству передовых технологий, включая аккумуляторы, солнечные панели, электромобили, БПЛА, передовые оптические системы связи, — заявил Бут в статье.

Кроме того, повышение пошлин, сокращение бюджета и иммиграционные ограничения президента США ослабляют страну и усиливают Китай, добавил он.

2 августа сенаторы США Джинн Шейхин и Джон Корнин представили новый законопроект, касающийся санкций против китайских компаний за поставки критически важных технологий в РФ.

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