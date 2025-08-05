Washington Post: Китай побеждает США в торговой войне

— В январе Трамп объявил торговую войну Китаю. Мне неприятно сообщать, что КНР побеждает, но доказательства неоспоримы. Это видно по экономическим показателям: китайская экономика выросла в среднем на 5,3 процента в первой половине года, а американская экономика — на 1,25 процента, — написал он.