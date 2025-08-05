Бульвар для жизни: в Омске торжественно открыли ключевую дорогу Левобережья

Особое внимание уделяется развитию общественного транспорта. По обновленной улице поедет маршрут троллейбуса № 7 М, который будет обслуживать жителей Зеленой реки, Кузьминок и кварталов Драверта, обеспечивая их связь с центральной частью города. В дальнейшем здесь планируется запустить еще троллейбусные маршруты № 5 и № 10. Хотя контактная сеть уже проложена, их эксплуатация станет возможной только после завершения капремонта моста им. 60 лет ВЛКСМ, которое запланировано на осень 2026 года.