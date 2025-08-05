Бульвар для жизни: в Омске торжественно открыли ключевую дорогу Левобережья

Спустя почти два года омичи смогли увидеть, какой может быть современная дорога: удобный как для автомобилистов, так и для пешеходов. Такой масштабной стройки город не видел, как минимум, 20 лет. Торжественная церемония открытия движения прошла накануне празднования Дня города и области. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест лично представили предварительные результаты масштабной реконструкции, которая преобразила важную транспортную артерию Левобережья.
Реконструированный бульвар протянулся на 3,98 километра — от торгового центра «МЕГА» до улицы Крупской. Теперь это современная магистраль с многоуровневой инфраструктурой, рассчитанная на интенсивное движение. Проезжая часть расширена до 4−6 полос в зависимости от загруженности участков. Наиболее оживленные зоны оснащены шестью полосами, что значительно снижает вероятность пробок.
Особое внимание уделено безопасности движения. Установлено более 120 светофорных объектов, включая новые комплексы, которые уже запущены в работу. По словам директора департамента транспорта администрации города Омска Вадима Кормильца, специалисты продолжат настройку светофоров. В ближайшие дни планируется провести корректировку режимов работы еще четырех светофорных объектов, расположенных прилегающими к реконструированному участку. Это позволит оптимизировать транспортные потоки и минимизировать задержки на перекрестках.
Для удобства пешеходов оборудованы островки безопасности, а также созданы современные остановочные пункты общественного транспорта. Их временные названия будут заменены постоянными после решения топонимической комиссии.
Екатерина КРАСНОВА.
Реконструкция затронула не только дорожное полотно, но и прилегающую территорию. Вдоль бульвара появились широкие тротуары (до 3 метров) и велодорожки (до 2 метров), что делает его удобным для прогулок и занятий спортом. Установлено 182 опоры наружного освещения, проложена контактная сеть для будущих троллейбусных маршрутов.
Осенью планируется завершить озеленение территории. На разделительных полосах и вдоль дороги высадят около 9 тысяч кустарников и 500 деревьев, формируя живую изгородь и создавая комфортное городское пространство. Как отметил мэр Сергей Шелест, в будущем здесь появится красивый сквер для отдыха омичей. Его строительство планирует выполнить частный застройщик «Брусника».
«Уже 20 лет в Омске подобных строек не было. Бульвар Архитекторов с этого дня получит новую жизнь. Кировский округ — самый динамично развивающийся район города, и это большое подспорье для всего Омска», — заявил глава города Сергей Шелест.
Реконструкция значительно повысила транспортную доступность бульвара. Расширение проезжей части и установка новых светофоров позволили сделать движение более равномерным и безопасным. Разделительные островки между встречными потоками, на которых в будущем высадят живые изгороди из кустарников, не только украсят дорогу, но и сыграют важную роль в обеспечении безопасности. Они механически разделят потоки противоположных направлений, снижая риск лобовых столкновений.
Екатерина КРАСНОВА.
Особое внимание уделяется развитию общественного транспорта. По обновленной улице поедет маршрут троллейбуса № 7 М, который будет обслуживать жителей Зеленой реки, Кузьминок и кварталов Драверта, обеспечивая их связь с центральной частью города. В дальнейшем здесь планируется запустить еще троллейбусные маршруты № 5 и № 10. Хотя контактная сеть уже проложена, их эксплуатация станет возможной только после завершения капремонта моста им. 60 лет ВЛКСМ, которое запланировано на осень 2026 года.
Реализация проекта стала возможной благодаря национальным проектам, в том числе новому — «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В ходе работ были переустроены более 100 километров инженерных сетей, уложено 100 тысяч квадратных метров асфальтобетона и 30 тысяч квадратных метров тротуарной плитки.
«Благодарю жителей Левобережья за терпение в период строительства. Этот проект существенно улучшит транспортную доступность района и создаст условия для комфортного проживания. Мы продолжим развивать инфраструктуру Левобережья», — отметил в своем приветственном слове во время открытия Виталий Хоценко.
Стоимость реконструкции составила 2,259 миллиарда рублей, из которых 1,609 миллиарда рублей — федеральное финансирование.