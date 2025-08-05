В Перми проходит благотворительная акция «Нежный август»

В акции уже участвуют пермские цветочные магазины, кафе и рестораны, салоны красоты и косметологические клиники, пекарни и кофейни — более 20 партнеров. Среди них — цветочные mono и «Цветтучино», салоны красоты CHOICE и «Пляж ждет», пекарня «Дом Демидовых», ресторан «Тайная В», игровой центр Family KIDS, клиника эстетической медицины «Секреты красоты», шоурум Mira Shop, книжный «Пиотровский» и другие. Полный список партнеров акции можно посмотреть в соцсетях «Территории семьи» и на сайте.