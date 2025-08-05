В Перми проходит благотворительная акция «Нежный август»

С 1 августа в Перми проводится акция «Нежный август» — ежегодная благотворительная акция, которую проводит организация «Территория семьи» в поддержку мам с детьми, переживших домашнее насилие. В течение месяца пермяки смогут сделать доброе дело, просто выбирая «нежные» продукты и услуги у партнеров акции.
Кафе, салоны красоты, цветочные магазины и другие бизнесы выбирают один «нежный» продукт или услугу: десерт, напиток, процедуру, букет. Часть средств от их продажи в августе будет направлена в поддержку организации «Территория семьи». А каждый покупатель получит в подарок стильный стикерпак с посланиями заботы и поддержки.
Собранные средства будут направлены на помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Это включает оплату консультаций психологов, юристов, специалистов по социальной работе, а также обеспечение временного проживания и питания для мам с детьми, которым больше некуда обратиться.
В акции уже участвуют пермские цветочные магазины, кафе и рестораны, салоны красоты и косметологические клиники, пекарни и кофейни — более 20 партнеров. Среди них — цветочные mono и «Цветтучино», салоны красоты CHOICE и «Пляж ждет», пекарня «Дом Демидовых», ресторан «Тайная В», игровой центр Family KIDS, клиника эстетической медицины «Секреты красоты», шоурум Mira Shop, книжный «Пиотровский» и другие. Полный список партнеров акции можно посмотреть в соцсетях «Территории семьи» и на сайте.