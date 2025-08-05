В Иркутском районе три пожара произошло из-за грозы

Вчера вечером из-за грозы в Иркутском районе произошло три пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. В селе Хомутово удар молнии привел к пожару кровли сарая на улице Гравийной. Пожарные оперативно взяли под контроль огонь на площади 20 квадратных метров, предотвратив его распространение на жилой дом.