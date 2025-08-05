В Иркутском районе три пожара произошло из-за грозы

Вчера вечером из-за грозы в Иркутском районе произошло три пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. В селе Хомутово удар молнии привел к пожару кровли сарая на улице Гравийной. Пожарные оперативно взяли под контроль огонь на площади 20 квадратных метров, предотвратив его распространение на жилой дом.
— Брусовый дом загорелся в грозу на улице Дачной в деревне Карлук. Из него эвакуировались 4 человека, включая 3 детей. Привлекались 2 единицы техники, 5 человек региональной пожарно-спасательной службы и добровольная пожарная команда. Горение на площади 80 квадратов было оперативно ими ликвидировано, — поделились в ведомстве.
Наибольший ущерб причинил пожар на улице Российской, где молния подожгла сразу два брусовых дома с мансардами. К моменту прибытия спасателей строения были полностью охвачены пламенем. Огонь потушили на общей площади 128 квадратных метров.