Аналитики описали среднестатистический портрет коллектора

«Важно понимать: коллектор — это не судья и не мститель. Это посредник, который помогает человеку закрыть сложную ситуацию. У долга есть срок, и он не приговор. Наша задача — напомнить об этом и предложить пути решения, а не усугублять», — заявил гендиректор ПКО «Защита Онлайн» Денис Загребельный, чей комментарий привели авторы исследования.