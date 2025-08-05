СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера Бардаша

Ранее сообщалось, что винницкий городской суд заочно приговорил Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В обвинительном заключении утверждается, что музыкант якобы занимался «разжиганием национальной и религиозной вражды» и демонстрировал «негативное отношение к украинскому народу». Представительница артиста иронично отреагировала на новость о конфискации, заявив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.