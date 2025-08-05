Родители бросили ребенка в аэропорту Барселоны из-за просроченного паспорта

Инцидент начался с обычного рейса: самолет благополучно приземлился, документы были проверены, все пассажиры находились на борту. Однако спустя несколько минут воздушное судно вернулось на стоянку — в терминале обнаружили ребенка без сопровождения. Как уточнила Лилиан, к моменту ее прибытия на место уже работала полиция. Мальчику было 10 лет, и он сообщил, что его родители улетели на родину, оставив его в аэропорту.