Родители бросили ребенка в аэропорту Барселоны из-за просроченного паспорта

Родители бросили своего 10-летнего сына в барселонском аэропорту из-за просроченного паспорта и улетели без него в отпуск. Об этом сообщает ABC.
По словам работницы аэропорта Лилиан, даже с учетом богатого опыта, произошедшее показалось ей совершенно сюрреалистичным.
Инцидент начался с обычного рейса: самолет благополучно приземлился, документы были проверены, все пассажиры находились на борту. Однако спустя несколько минут воздушное судно вернулось на стоянку — в терминале обнаружили ребенка без сопровождения. Как уточнила Лилиан, к моменту ее прибытия на место уже работала полиция. Мальчику было 10 лет, и он сообщил, что его родители улетели на родину, оставив его в аэропорту.
Выяснилось, что у десятилетнего мальчика закончился срок действия паспорта, и он не имел права на выезд. Родители попытались воспользоваться испанским документом, но в нем отсутствовала виза. В результате они оставили сына в терминале, позвонили одному из родственников с просьбой забрать ребенка и спокойно вылетели.
Лилиан отметила, что как мать была шокирована: родители оставили ребенка в аэропорту, рассчитывая на то, что кто-то из родных приедет неизвестно когда, и при этом спокойно отправились в полет, не желая терять билеты. По ее словам, им пришлось объяснять, что подобное поведение недопустимо. В результате полиция сняла семью с рейса и доставила в участок.
Кроме того, по словам Лилиан, из-за инцидента процедуру вылета пришлось запускать повторно, а багаж семьи — шесть чемоданов — срочно выгрузили, передает ABC.
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