В Роспотребнадзоре рассказали об опасности мух

Хотя продолжительность жизни мухи составляет около трех месяцев, одна самка за этот период может отложить до 2000 яиц. Мухи питаются теми же продуктами, что и люди, и могут переносить опасные заболевания, такие как кишечные инфекции, гельминтозы и паразитарные болезни.