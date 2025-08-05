В Роспотребнадзоре рассказали об опасности мух

Об этом поведали специалисты красноярского ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю предупредило жителей региона о потенциальных опасностях, связанных с мухами, и предложило рекомендации по защите от этих насекомых.
Хотя продолжительность жизни мухи составляет около трех месяцев, одна самка за этот период может отложить до 2000 яиц. Мухи питаются теми же продуктами, что и люди, и могут переносить опасные заболевания, такие как кишечные инфекции, гельминтозы и паразитарные болезни.
Наиболее благоприятными местами для размножения мух являются мусорные свалки, помойные ямы, разлагающиеся отходы и выгребные ямы. Чтобы защититься от этих насекомых, специалисты рекомендуют поддерживать чистоту в доме, особенно на кухне, хранить продукты в герметичных контейнерах, использовать москитные сетки и своевременно утилизировать мусор.
Следование этим рекомендациям поможет снизить численность мух в жилых помещениях и уменьшить риск заражения инфекциями.