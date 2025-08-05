На Украине продюсера группы «Грибы» Бардаша объявили в розыск

Как указывает агентство, в мае 2024 года в отношении Юрия Бардаша возбудили уголовное дело по ряду статей, в частности, «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «распространение материалов с призывами к изменению границ». Впоследствии суд на Украине заочно приговорил его к 10 годам заключения.