На Украине продюсера группы «Грибы» Бардаша объявили в розыск

СБУ разыскивает получившего российское гражданство продюсера Юрия Бардаша, пишет РИА Новости со ссылкой на данные органов власти Украины.
Как указывает агентство, в мае 2024 года в отношении Юрия Бардаша возбудили уголовное дело по ряду статей, в частности, «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «распространение материалов с призывами к изменению границ». Впоследствии суд на Украине заочно приговорил его к 10 годам заключения.
Юрий Бардаш является основателем и продюсером проектов «Грибы», «Нервы», Quest Pistols и других. Он переехал в Россию после начала спецоперации, получил российский паспорт в Луганске в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что Юрий Бардаш уличил власти Украины во лжи о конфискации имущества.