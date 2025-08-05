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На Украине продюсера группы «Грибы» Бардаша объявили в розыск

Суд на Украине заочно приговорил Юрия Бардаша к 10 годам заключения.

Источник: Аргументы и факты

СБУ разыскивает получившего российское гражданство продюсера Юрия Бардаша, пишет РИА Новости со ссылкой на данные органов власти Украины.

Как указывает агентство, в мае 2024 года в отношении Юрия Бардаша возбудили уголовное дело по ряду статей, в частности, «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «распространение материалов с призывами к изменению границ». Впоследствии суд на Украине заочно приговорил его к 10 годам заключения.

Юрий Бардаш является основателем и продюсером проектов «Грибы», «Нервы», Quest Pistols и других. Он переехал в Россию после начала спецоперации, получил российский паспорт в Луганске в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Юрий Бардаш уличил власти Украины во лжи о конфискации имущества.