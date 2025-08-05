Набравшая 400 баллов на ЕГЭ абитуриентка сдала экзамен в МГУ на 100 баллов

Уточняется, что абитуриентка проходила дополнительное испытание по математике для поступления на факультет ВМК. Представители факультета отметили, что, несмотря на высокий результат, от Яшмолкиной до сих пор не поступило согласие на зачисление. Возможно, девушка рассматривает другие варианты обучения.