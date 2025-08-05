Набравшая 400 баллов на ЕГЭ абитуриентка сдала экзамен в МГУ на 100 баллов

Единственная выпускница 2025 года, получившая 400 баллов по результатам ЕГЭ, Надежда Яшмолкина набрала максимальный балл на дополнительном вступительном испытании в Московском государственном университете. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый университетский».
Уточняется, что абитуриентка проходила дополнительное испытание по математике для поступления на факультет ВМК. Представители факультета отметили, что, несмотря на высокий результат, от Яшмолкиной до сих пор не поступило согласие на зачисление. Возможно, девушка рассматривает другие варианты обучения.
О том, что Яшмолкина стала обладательницей наивысшего результата ЕГЭ, 24 июня проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что выпускница успешно сдала экзамены по русскому языку, математике (профильный уровень), информатике и физике.
Известно, что ранее школьница одержала победу в шести тематических олимпиадах. Помимо этого, Яшмолкина являлась участницей финальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.