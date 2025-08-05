«Ковырялись в грязи»: Костенко простила Тарасова после скандала с моделями

— И да, не судите по себе, это вы ковырялись в грязи, а мой муж как вернулся, был рядом со мной и помогал переживать утрату. Жизнь идет вне соцсетей, более того, успешным людям просто нет дела до таких тем. Ценю всех, кто остается со мной безо всяких попыток залезть в душу, — ответила Костенко на один из комментариев на своей странице в соцсетях.