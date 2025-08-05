«Ковырялись в грязи»: Костенко простила Тарасова после скандала с моделями

Несколько дней назад российский футболист Дмитрий Тарасов попал в центр крупного скандала, решив отдохнуть с моделями из Сочи — Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Спортсмен пытался узнать их номера телефонов, но девушки его «отшили». Супруга футболиста, модель Анастасия Костенко отреагировала на слухи об изменах мужа.
Она также отвечает на комментарии пользователей Сети, пытаясь защитить мужа, однако из-за этого подписчики ее социальных сетей еще большей начинают подозревать наличие измен в супружеской жизни. По словам Костенко, измены — это «больная тема» большинства женщин.
— И да, не судите по себе, это вы ковырялись в грязи, а мой муж как вернулся, был рядом со мной и помогал переживать утрату. Жизнь идет вне соцсетей, более того, успешным людям просто нет дела до таких тем. Ценю всех, кто остается со мной безо всяких попыток залезть в душу, — ответила Костенко на один из комментариев на своей странице в соцсетях.
Мать Дмитрия Тарасова Ольга также поддержала сына на фоне скандала из-за его фото с моделями в купальниках в Сочи. Футболист ранее прокомментировал скриншот переписки, из-за которого его обвинили в измене жене: он якобы флиртовал с моделями во время командировки в Сочи.