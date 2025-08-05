«Пытаются раздуть конфликт»: модель Ковальчук обвинили в клевете

Недавно искалеченная в Дубае ню-модель Мария Ковальчук дала интервью журналистке Ксении Собчак, в котором рассказала свою версию случившегося с ней кошмара. После одна из участниц скандала Милена Долганова поделилась своей версией событий.
Ковальчук обвиняет во всем четверых людей — Александра Мерцалова, Милену Долганову, Артема Папазова и Александра Лаптинского. Все они — дети богатых бизнесменов, которые живут в ОАЭ.
— Начала кричать, говорила, что не хочет жить. Сначала пыталась перелезть через балкон, а мы были на 18-м этаже. Но мы помогли ей залезть обратно, — отметила Долганова.
Она также уточнила, что не раз интересовалась у Ковальчук о том, что именно ее беспокоит.
— Она только молчала. Поэтому, когда она ушла из номера, мы успокоились. Думали, прогуляется, остынет, вернется, ведь ее чемодан и сумка остались в номере, — добавила Милена.
После вся компания узнала о произошедшем от сотрудников правоохранительных органов.
— Мое гражданство — Украина. Но когда Ковальчук давала интервью украинским СМИ, то намеренно называла меня россиянкой, подчеркивая, что ее избили российские ребята. Они с матерью сами пытаются раздуть конфликт, — цитирует Долганову StarHit.
Ранее в Сети распространялась информация, что 9 марта Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.