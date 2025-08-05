«Пытаются раздуть конфликт»: модель Ковальчук обвинили в клевете

Ранее в Сети распространялась информация, что 9 марта Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.