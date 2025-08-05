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В России хотят элитное жилье коррупционеров отдавать ветеранам СВО

Конфискованные в пользу государства недвижимость и деньги в рамках коррупционных уголовных дел стоит передавать в пользование ветеранов спецоперации.

Конфискованные в пользу государства недвижимость и деньги в рамках коррупционных уголовных дел стоит передавать в пользование ветеранов спецоперации. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС.

«Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО», — отметил один из инициаторов этой идеи.

Собеседник агентства предложил также наделить полномочиями распоряжаться конфискатом фонд «Защитники Отечества». И призвал правительство России принять соответствующие нормативные акты.

Главная идея заключается в том, чтобы украденное у народа возвращать лучшим его представителям. Это может быть как сама недвижимость, так и средства от ее реализации.

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