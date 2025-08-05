В Забайкалье арестовали экс-министра строительства Дмитрия Ватагина

По версии следствия, в 2023 году в Забайкальском крае зарегистрировали автономную некоммерческую организацию, получившую свыше 250 миллионов рублей субсидий для ремонта школ и детсадов. Средства предназначались на работы в одном из российских регионов, как пишет РИА «Новости», этим регионом является Донецкая Народная Республика. Однако подрядная фирма, с которой был подписан контракт, часть обязательств не выполнила, а часть выполнила с нарушениями.