Лихорадка чикунгунья атакует Китай: есть ли риски для Приморья?

В Китае вспыхнула лихорадка чикунгунья — острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров и сопровождающееся высокой температурой и сильными болями в суставах. Несмотря на то, что в Приморье за последние пять лет не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания, специалисты управления Роспотребнадзора региона напоминают: при планировании поездок за рубеж важно учитывать риски заражения и соблюдать меры предосторожности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.