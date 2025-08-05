Лихорадка чикунгунья атакует Китай: есть ли риски для Приморья?

В Китае вспыхнула лихорадка чикунгунья — острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров и сопровождающееся высокой температурой и сильными болями в суставах. Несмотря на то, что в Приморье за последние пять лет не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания, специалисты управления Роспотребнадзора региона напоминают: при планировании поездок за рубеж важно учитывать риски заражения и соблюдать меры предосторожности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
По словам экспертов, основной путь передачи тропической вирусной инфекции — трансмиссивный, через укусы кровососущих насекомых. Симптомы болезни проявляются в виде высокой температуры, отёчности суставов, мышечной боли, сыпи, усталости и головной боли. В ряде случаев боли в суставах у инфицированных могут сохраняться на протяжении месяцев.
В России, в том числе в Приморье, условий для распространения болезни нет: умеренный климат, отсутствие устойчивых популяций переносчиков, а также низкая выживаемость вируса во внешней среде (он быстро разрушается под действием высоких температур, ультрафиолета и стандартных дезинфицирующих средств).
Тем не менее в регионе сохраняется санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.
«Для определения рисков завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа при санитарно-карантинном контроле используется автоматизированная информационная система Роспотребнадзора “Периметр”», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства подчёркивают: распространение чикунгуньи в умеренном климате маловероятно из-за отсутствия среды обитания вирусоносителей. Однако туристам, направляющимся в страны с тропическим климатом, следует соблюдать следующие меры защиты:
применять репелленты (средства защиты от укусов насекомых — спреи, кремы, гели, отпугивающие комаров); носить одежду, закрывающую руки и ноги; избегать прогулок в болотистых районах; защищать окна и двери москитными сетками.
При появлении симптомов после возвращения из поездки важно оперативно обратиться к врачу и сообщить о недавно посещённых странах.