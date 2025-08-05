5 августа новосибирский суд вынесет приговор бывшим руководителям завода «Тяжстанкогидропресс»

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы обвиняемые, занимая руководящие должности, совершали растрату средств предприятия и отмывание денег. Степакин также обвиняется в умышленном банкротстве компании «Стиллайн», занимавшейся металлообработкой.
Государственный обвинитель потребовал для Арановского 10 лет колонии строгого режима, штраф в 3 миллиона рублей и запрет на работу в профильной сфере. Для Степакина запрошено 13 лет заключения, штраф 4,5 миллиона рублей и пятилетний запрет на профессиональную деятельность.
Адвокаты подсудимых настаивают на их невиновности и просят об оправдании. В последнем слове оба бывших руководителя также заявили о своей непричастности к преступлениям. Окончательное решение суда будет объявлено сегодня.
Ранее сообщалось, что ресторан Skopin в Новосибирске окончательно проиграл суд.