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В Самаре снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета 5 августа

Самарцы опять пожаловались на плохую работу связи и интернета.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 5 августа 2025 года, в Самаре местные жители снова пожаловались на перебои в работе мобильного интернета и связи. Об этом горожане сообщили «КП-Самара».

Особенно сильно они наблюдаются в старом городе и рядом с промышленными предприятиями. В регионе с 04:10 до 08:04 действовала угроза атаки беспилотников. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев объяснял, что интернет замедляется намеренно для безопасности.

«В Самарской области, как и в других регионах России, фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Эти меры временны и направлены на повышение безопасности жителей и защиту объектов инфраструктуры», — комментировал ситуацию глава региона.

Из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.

Напомним, пять беспилотников атаковали Самарскую область 2 августа 2025 года: пенсионер погиб из-за падения обломков, самолеты задержаны, промпредприятие под ударом. Ранее утром 22 июля БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области: жертв и разрушений нет, сбито три дрона.

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