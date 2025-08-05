Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези». Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси

Мининформации Беларуси расширило список запрещенных печатных изданий на 31 книгу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси расширили список запрещенной литературы и других печатных изданий, сообщили в Министерстве информации.

Так, в список печатных изданий, которые содержат информационные сообщения и материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Беларуси, добавили еще 31 наименование.

Например, под запрет попала книга американской писательницы Донны Тартт «Тайная история», роман Чака Паланика «Невидимки» и еще две книги Рю Мураками: «Топаз» и «Экстаз». К слову, у двух последних авторов еще ранее другие книги были включены в список запрещенных.

Также под запрет попала антиутопия Энтони Берджесса «Семя желания», роман Юкио Мисимы «Жизнь на продажу». Вместе с другими изданиями вынесен запрет на продажу в республике книг ряда российских авторов, в том числе романа Владимира Сорокина «Тридцатая любовь Марины» и темное фэнтези — произведения Ивана Белова «Заступа: Все оттенки падали».

В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в республиканский список, Министерство информации может прекратить действие свидетельства о госрегистрации распространителя печатных изданий.

Ранее книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.

А еще Мининформации предупредило, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.