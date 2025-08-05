«Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези». Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси

Например, под запрет попала книга американской писательницы Донны Тартт «Тайная история», роман Чака Паланика «Невидимки» и еще две книги Рю Мураками: «Топаз» и «Экстаз». К слову, у двух последних авторов еще ранее другие книги были включены в список запрещенных.