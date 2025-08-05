«Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези». Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси

В Беларуси расширили список запрещенной литературы и других печатных изданий, сообщили в Министерстве информации.
Так, в список печатных изданий, которые содержат информационные сообщения и материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Беларуси, добавили еще 31 наименование.
Например, под запрет попала книга американской писательницы Донны Тартт «Тайная история», роман Чака Паланика «Невидимки» и еще две книги Рю Мураками: «Топаз» и «Экстаз». К слову, у двух последних авторов еще ранее другие книги были включены в список запрещенных.
Также под запрет попала антиутопия Энтони Берджесса «Семя желания», роман Юкио Мисимы «Жизнь на продажу». Вместе с другими изданиями вынесен запрет на продажу в республике книг ряда российских авторов, в том числе романа Владимира Сорокина «Тридцатая любовь Марины» и темное фэнтези — произведения Ивана Белова «Заступа: Все оттенки падали».
В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в республиканский список, Министерство информации может прекратить действие свидетельства о госрегистрации распространителя печатных изданий.
Ранее книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.
А еще Мининформации предупредило, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.