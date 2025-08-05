«Замяли»: Зеленский высказался о бунте женщин, пытавшихся освободить мужчин из ТЦК

— В Виннице мне, конечно, подпортили картину. Отморозки тэцэкашные устроил там почти «Панаму»: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется, — цитирует Зеленского MK.ru.