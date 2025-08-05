Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители, в том числе женщины, пытались освободить 100 мужчин, задержанных военкомами территориальных центров комплектования (ТЦК).
— В Виннице мне, конечно, подпортили картину. Отморозки тэцэкашные устроил там почти «Панаму»: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется, — цитирует Зеленского MK.ru.
Глава киевского режима также заявил, что «сдал» нескольких человек Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), против которых уже возбудили уголовные дела.
2 августа сообщалось, что в Виннице женщины предприняли попытку штурма стадиона, куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, предположительно, для дальнейшей мобилизации. На месте происшествия находятся по меньшей мере 11 полицейских машин.
Позже жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами также напали на сотрудников территориального центра комплектования. Они повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.