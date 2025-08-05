Ещё 1,2 тысячи пар Челябинской области получили выплаты за долгий брак

В Челябинской области проживает множество удивительных семей. Например, ранее наш корреспондент пообщался с 40-летней жительницей Миасса Натальей Рогозниковой, которая вместе с супругом воспитывает четверых детей, путешествует, участвует в спортивных соревнованиях и ведёт активный образ жизни. Вроде бы самая обычная история, если не знать, что её героиня уже почти 20 лет прикована к инвалидному креслу и стала многодетной мамой уже после травмы, изменившей её жизнь.