Минтруд оштрафовал директора школы в Андижане на 41,2 млн сумов: судя по всему, «добровольный» субботник оказался не таким уж добровольным

Министерство занятости и сокращения бедности сообщило, что директор учебного заведения оштрафована на 100 базовых расчётных величин (БРВ) — это 41,2 миллиона сумов.
Наказание назначено по части 2 статьи 51 Кодекса об административной ответственности — «Административное принуждение к труду». Это может означать только одно: вопреки официальным комментариям управления дошкольного и школьного образования, которое утверждало, что «субботник был добровольным», факты говорят об обратном.
Ведь если всё действительно было по доброй воле, зачем тогда наказывать директора по статье, прямо указывающей на принуждение к труду?
Этот случай стал наглядным примером того, как «инициативы», подаваемые как добровольные, на деле могут оборачиваться нарушением трудовых прав. И хотя сам директор был уволен сразу после скандала, теперь к увольнению добавился ещё и внушительный штраф.