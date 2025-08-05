Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области аграрии планируют собрать в 1,6 раз больше гороха

Рост урожая стал возможен из-за увеличения посевных площадей до 23,8 тысяч гектар.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области аграрии планируют собрать рекордные 45,2 тысячи тонн гороха, что на 60% превышает показатели прошлого года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, значительный рост урожая стал возможен благодаря увеличению посевных площадей до 23,8 тысячи гектаров.

— За семь месяцев текущего года горох экспортировали на сумму 2,3 млн долларов в текущих ценах. Лидером по закупкам стал Китай. Поставки зернобобовой культуры осуществляют, в том числе в ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт, — сказал Илья Сумароков.

Культуру успешно выращивают в 14 районах области. Наибольшие площади под горох отведены в Аларском, Куйтунском и Тулунском районах, где сложились наиболее благоприятные условия для его возделывания.