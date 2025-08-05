В Иркутской области аграрии планируют собрать в 1,6 раз больше гороха

В Иркутской области аграрии планируют собрать рекордные 45,2 тысячи тонн гороха, что на 60% превышает показатели прошлого года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, значительный рост урожая стал возможен благодаря увеличению посевных площадей до 23,8 тысячи гектаров.
— За семь месяцев текущего года горох экспортировали на сумму 2,3 млн долларов в текущих ценах. Лидером по закупкам стал Китай. Поставки зернобобовой культуры осуществляют, в том числе в ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт, — сказал Илья Сумароков.
Культуру успешно выращивают в 14 районах области. Наибольшие площади под горох отведены в Аларском, Куйтунском и Тулунском районах, где сложились наиболее благоприятные условия для его возделывания.