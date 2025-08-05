В Иркутской области аграрии планируют собрать в 1,6 раз больше гороха

— За семь месяцев текущего года горох экспортировали на сумму 2,3 млн долларов в текущих ценах. Лидером по закупкам стал Китай. Поставки зернобобовой культуры осуществляют, в том числе в ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт, — сказал Илья Сумароков.