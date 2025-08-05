Из-за лыжных соревнований в Самаре изменят маршруты автобусов № 83 и № 88

С 5 по 10 августа движение общественного транспорта в Самаре будет скорректировано из-за спортивных соревнований.
На улицах, где пройдёт Первенство Самарской области по лыжным гонкам на лыжероллерах, временно изменятся маршруты автобусов № 83 и № 88.
Ограничения вводятся в определённые дни и часы: 5 августа — с 13:00 до 18:00, 6, 7 и 10 августа — с 07:00 до 16:00, а 9 августа — с 07:00 до 12:30.
В указанные периоды автобус № 83 будет объезжать зону проведения соревнований, следуя от Московского шоссе через Волжское шоссе, далее по улице Арена 2018 и проездам № 8, № 9 и № 12, после чего возвращаясь на основной путь.
Маршрут № 88 временно отойдёт от стандартного пути: вместо улицы Демократическая он будет проходить через Волжское шоссе и улицу 2-я Стадионная в обоих направлениях.
Горожанам, пользующимся этими маршрутами, стоит заранее планировать поездки.
Рекомендуется учитывать возможные задержки и выбирать удобное время для передвижения, чтобы избежать неожиданных трудностей.
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