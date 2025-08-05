В Челябинск доставлен 600-тонный комплекс для строительства метротрама

На стройплощадку метротрама на улице Овчинникова в Челябинске привезли первый тоннелепроходческий комплекс. Его общий вес — 592 тонны, а в длину оборудование занимает 83 метра.
Комплекс с помощью кранов спустят в котлован. После доставки и сборки всех частей оборудования от котлована начнут прокапывать два двухкилометровых тоннеля в сторону площади Революции.
Как уточнили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, тоннели станут частью линии «Север-Юг». В проекте строительство подземных станций «площадь Революции» и «Торговый центр», а также наземных остановок метротрамвая «улица Овчинникова» и «улица Каслинская».