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В Челябинск доставлен 600-тонный комплекс для строительства метротрама

На стройплощадку челябинского метротрама привезли первый тоннелепроходческий комплекс.

Источник: миндортранс Челябинской области

На стройплощадку метротрама на улице Овчинникова в Челябинске привезли первый тоннелепроходческий комплекс. Его общий вес — 592 тонны, а в длину оборудование занимает 83 метра.

Комплекс с помощью кранов спустят в котлован. После доставки и сборки всех частей оборудования от котлована начнут прокапывать два двухкилометровых тоннеля в сторону площади Революции.

Как уточнили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, тоннели станут частью линии «Север-Юг». В проекте строительство подземных станций «площадь Революции» и «Торговый центр», а также наземных остановок метротрамвая «улица Овчинникова» и «улица Каслинская».