Получить кредит в России станет сложнее с 1 сентября

С 1 сентября в России введут новый порядок оформления кредитов — теперь мгновенно получить деньги в банке не получится. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил генеральный директор ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Он отметил, что нововведения разработали ради безопасности самих россиян.
— Кредиты от 50 до 200 тысяч рублей банк должен выдавать не ранее чем через четыре часа. В случае, если сумма кредита больше 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов, — добавил эксперт.
По словам Мехтиева, период охлаждения нужен для того, чтобы аферисты не смогли по-быстрому обмануть потенциальную жертву, передает агентство «Прайм».
Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Елена Захаркина, в свою очередь, сообщила, что людям, на счету которых имеются непогашенные судебные долги, ограничат выдачу лицензий на оружие. Эксперт уточнила, что человеку ни к чему даже охотничье ружье, если он отказывается следовать российским законам.
Недавно в Верховном суде России также рассказали, что процедура банкротства никак не поможет россиянам, которые решили вести роскошную жизнь за счет кредитов.