Получить кредит в России станет сложнее с 1 сентября

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Елена Захаркина, в свою очередь, сообщила, что людям, на счету которых имеются непогашенные судебные долги, ограничат выдачу лицензий на оружие. Эксперт уточнила, что человеку ни к чему даже охотничье ружье, если он отказывается следовать российским законам.