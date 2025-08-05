В Башкирии ушла из жизни известная поэтесса Римма Романова

«В Благовещенске Римму Романову очень любили. Она работала с детьми и в газете, и в библиотеке, проводила встречи в поэтическом клубе. Была творческим человеком, заядлой туристкой. Любящий муж, прекрасный сын, у которого двое детей… Римма Константиновна Романова была одной из самых талантливых, самых светлых, как и вся её поэзия, поэтесс. Много лет она боролась с коварной болезнью… Ее многие называли уфимской Цветаевой. И это действительно так», — рассказали коллеги по перу Риммы Романовой Леонид Соколов и Любовь Колоколова.