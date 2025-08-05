В Башкирии ушла из жизни известная поэтесса Римма Романова

В Башкирии на 66 году после продолжительной болезни ушла из жизни известная поэтесса Римма Романова. Об этом сообщили её коллеги по Союзу писателей РФ и РБ.
Римма Романова родилась 6 сентября 1959 года в Уфе, последние 20 лет жила в башкирском Благовещенске. Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета. Была автором нескольких поэтических книг, лауреатом поэтического конкурса «Родники вдохновения», обладателем диплома и специального приза республиканского конкурса перевода «На земле Салавата». Её стихи публиковались в журналах «Бельские просторы», «Ватандаш», в московском издании «Литературная газета». Была членом Союза писателей России и Башкирии.
«В Благовещенске Римму Романову очень любили. Она работала с детьми и в газете, и в библиотеке, проводила встречи в поэтическом клубе. Была творческим человеком, заядлой туристкой. Любящий муж, прекрасный сын, у которого двое детей… Римма Константиновна Романова была одной из самых талантливых, самых светлых, как и вся её поэзия, поэтесс. Много лет она боролась с коварной болезнью… Ее многие называли уфимской Цветаевой. И это действительно так», — рассказали коллеги по перу Риммы Романовой Леонид Соколов и Любовь Колоколова.
Последняя книга Риммы Романовой «Поезд жизни» вышла в башкирском книжном издательстве «Китап» весной этого года.
Похороны Риммы Романовой состоятся в среду, 6 августа, в Благовещенске.
Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.