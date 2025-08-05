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Продюсера группы «Грибы» Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего в Луганске российское гражданство.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего в Луганске российское гражданство.

Согласно базе данных СБУ, Юрий Бардаш находится в розыске с мая 2024 года, против него также возбудили уголовное дело по четырем статьям.

До этого украинский суд приговорил продюсера к 10 годам тюрьмы. Бардаш работал с группами Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы», сообщает РИА Новости.

Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова также объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.

Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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