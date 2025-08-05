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В Прикамье обвиняют в покушении на мошенничество гендиректора АНО

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора автономной некоммерческой организации.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора автономной некоммерческой организации. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 3 мая 2024 года фигурант обратился к истцу по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде Удмуртской Республики, с предложением за денежное вознаграждение составить в пользу него и представляемой им коммерческой организации заключения строительной и проектной судебных экспертиз, которые были назначены судом в возглавляемую фигурантом организацию. При этом сам гендиректор АНО в состав комиссии экспертов не входил.

Получив незаконное предложение, потерпевший обратился в Управление ФСБ по Пермскому краю и затем действовал под контролем сотрудников управления.

Два месяца злоумышленник вводил потерпевшего в заблуждение относительно своей якобы возможности повлиять на выводы экспертов, которые ему не подчинялись и не были работниками его организации.

24 июля прошлого года сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю в ходе совместных оперативных мероприятий с УФСБ по Пермскому краю задержали обвиняемого после получения им 4 миллионов рублей от потерпевшего.

На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд.