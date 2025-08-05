В Прикамье обвиняют в покушении на мошенничество гендиректора АНО

По данным следствия, 3 мая 2024 года фигурант обратился к истцу по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде Удмуртской Республики, с предложением за денежное вознаграждение составить в пользу него и представляемой им коммерческой организации заключения строительной и проектной судебных экспертиз, которые были назначены судом в возглавляемую фигурантом организацию. При этом сам гендиректор АНО в состав комиссии экспертов не входил.