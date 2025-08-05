Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки

Он уточнил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 миллиметра осадков, на Балчуге — 30 миллиметров, в Бутово — 35 миллиметров, что составляет 45% от месячной нормы. Суточный рекорд — 37,8 миллиметров, он принадлежит 1989 году.