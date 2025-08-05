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Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Москве за сутки

Тишковец: в столичном регионе выпало до 130% месячной нормы осадков за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. До 130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самые сильные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске — 84 миллиметра, а это 130% от всего положенного объема небесной влаги за август», — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 миллиметра осадков, на Балчуге — 30 миллиметров, в Бутово — 35 миллиметров, что составляет 45% от месячной нормы. Суточный рекорд — 37,8 миллиметров, он принадлежит 1989 году.

В ближнем Подмосковье — в Красногорске и Долгопрудном — выпало по 41 миллиметру, уточнил синоптик.