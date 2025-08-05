В Госдуме рассказали об изменениях порядка налогообложения доходов по вкладам

Изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам вступили в силу с текущего года. Об этом рассказал член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин.
— Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13 процентов — подчеркнул Чаплин.
Депутат объяснил, что для 2025 года налог рассчитывается как миллион рублей, который умножается на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в прошлом году.
При этом для доходов, которые превышают лимит, применяется ставка 13 процентов, а при превышении 2,4 миллиона рублей — 15 процентов, передает ТАСС.
Финансист Екатерина Исаева рассказала о подводных камнях и тонкостях вкладов. По ее словам, не рекомендуется хранить все деньги в одном банке. Согласно закону, в одной организации застрахованы государством только 1,4 миллиона рублей.
Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в свою очередь заявил, что российские застройщики для подогрева спроса к вложениям в недвижимость могли распространить слухи о возможной заморозке вкладов.