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Новый закон для бизнеса готовится в Беларуси

В Беларуси хотят изменить закон для ИП и юрлиц, правил регистрации и ликвидации бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют изменить правила регистрации и ликвидации бизнеса. Для этого готовятся изменения в законодательство, сообщили на СТВ.

Сейчас белорусские парламентарии обсуждают новации в законопроекте о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Сообщается, что корректировка законодательства для бизнеса позволит обеспечить комплексное правовое регулирование вопросов государственной регистрации (ликвидации) субъектов бизнеса, ведения единого регистра юрлиц и ИП и т. д.

Все нормы объединены в одном законопроекте, который рабочая группа с учетом поступивших замечаний и предложений готовит ко второму чтению в парламенте. Около полусотни предложений уже согласованы.

По словам председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Нацсобрания Виктора Николайкина, среди новаций закона, например, придание официального статуса электронной почте и юридического значения сообщениям, которые на нее поступают.

Еще хотят установить возможность вынесения запрета судом, судебным исполнителем на принятие решения о ликвидации юрлица. Это, как предполагается, посодействует решению проблемы принудительного взыскания долгов. Также хотят запретить вносить в Единый госрегистр более одного раза запись о прекращении процедуры ликвидации юлица или ИП.

— Предусматривается увеличение с двух до трех месяцев срока приостановления кредитором процедуры ликвидации, — прокомментировал парламентарий.

Законопроект планируют представить депутатам в ноябре 2025 года.