Новый закон для бизнеса готовится в Беларуси

Еще хотят установить возможность вынесения запрета судом, судебным исполнителем на принятие решения о ликвидации юрлица. Это, как предполагается, посодействует решению проблемы принудительного взыскания долгов. Также хотят запретить вносить в Единый госрегистр более одного раза запись о прекращении процедуры ликвидации юлица или ИП.