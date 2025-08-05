Новый закон для бизнеса готовится в Беларуси

В Беларуси планируют изменить правила регистрации и ликвидации бизнеса. Для этого готовятся изменения в законодательство, сообщили на СТВ.
Сейчас белорусские парламентарии обсуждают новации в законопроекте о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Сообщается, что корректировка законодательства для бизнеса позволит обеспечить комплексное правовое регулирование вопросов государственной регистрации (ликвидации) субъектов бизнеса, ведения единого регистра юрлиц и ИП
Все нормы объединены в одном законопроекте, который рабочая группа с учетом поступивших замечаний и предложений готовит ко второму чтению в парламенте. Около полусотни предложений уже согласованы.
По словам председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Нацсобрания Виктора Николайкина, среди новаций закона, например, придание официального статуса электронной почте и юридического значения сообщениям, которые на нее поступают.
Еще хотят установить возможность вынесения запрета судом, судебным исполнителем на принятие решения о ликвидации юрлица. Это, как предполагается, посодействует решению проблемы принудительного взыскания долгов. Также хотят запретить вносить в Единый госрегистр более одного раза запись о прекращении процедуры ликвидации юлица или ИП.
— Предусматривается увеличение с двух до трех месяцев срока приостановления кредитором процедуры ликвидации, — прокомментировал парламентарий.
Законопроект планируют представить депутатам в ноябре 2025 года.