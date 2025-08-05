При вторжении украинских боевиков и наемников в Курскую область было убито более 330 человек, еще свыше 550 получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику в интервью kp.ru представил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены», — отметил он.
Бастрыкин подчеркнул, что укронацисты осознанно убивали и калечили мирных жителей. Очевидцы также подтвердили, что боевики ВСУ и наемники намеренно издевались над гражданским населением.
Ранее сообщалось, что в Курской области свыше 57 тысяч жителей признаны потерпевшими после оккупации ВСУ. «МК» писал, что в Совете безопасности ООН должно состояться неформальное заседание, где одной из тем обсуждения станет оккупация ВСУ Курской области.
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