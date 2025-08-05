Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК РФ назвали число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

При вторжении украинских боевиков и наемников в Курскую область было убито более 330 человек, еще свыше 550 получили ранения различной степени тяжести.

При вторжении украинских боевиков и наемников в Курскую область было убито более 330 человек, еще свыше 550 получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику в интервью kp.ru представил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены», — отметил он.

Бастрыкин подчеркнул, что укронацисты осознанно убивали и калечили мирных жителей. Очевидцы также подтвердили, что боевики ВСУ и наемники намеренно издевались над гражданским населением.

Ранее сообщалось, что в Курской области свыше 57 тысяч жителей признаны потерпевшими после оккупации ВСУ. «МК» писал, что в Совете безопасности ООН должно состояться неформальное заседание, где одной из тем обсуждения станет оккупация ВСУ Курской области.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше