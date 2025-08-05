Ранее сообщалось, что в Курской области свыше 57 тысяч жителей признаны потерпевшими после оккупации ВСУ. «МК» писал, что в Совете безопасности ООН должно состояться неформальное заседание, где одной из тем обсуждения станет оккупация ВСУ Курской области.