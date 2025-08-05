Один из проспектов Минска временно перекроют

В связи с этим с 20:00 6 августа до 05:00 7 августа несколько изменится движение автобусов № 46 «ДС Лермонтова — Площадь Бангалор», № 163 «ДС Малиновка-4 — ДС Сухарево-5», № 1111-ТК «Озерцо — РНПЦ онкологии». Их маршрут будет зависеть от того, по четной или нечетной стороне они двигаются.