Один из проспектов Минска временно перекроют

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Определенный участок проспекта Машерова в Минске временно перекроют, сообщили на официальном сайте госпредприятия «Столичный транспорт и связь».
В частности, на 6 и 7 августа перекроют проспект Машерова от улицы Тимирязева до проспекта Победителей, не включая перекрестки. Связано это с проведение на данном участке дороги ремонтных работ.
В связи с этим с 20:00 6 августа до 05:00 7 августа несколько изменится движение автобусов № 46 «ДС Лермонтова — Площадь Бангалор», № 163 «ДС Малиновка-4 — ДС Сухарево-5», № 1111-ТК «Озерцо — РНПЦ онкологии». Их маршрут будет зависеть от того, по четной или нечетной стороне они двигаются.
На профильном столичном предприятии просят учитывать эту информацию при планировании поездок.