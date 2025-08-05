«Замяли без расстрелов»: Зеленский высказался о протестах в Виннице

Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые честно прокомментировал винницкие протесты на минувших выходных, где горожане предприняли попытку освободить сотню закрытых на стадионе насильно мобилизованных. Видеообращение, посвященное этой теме он опубликовал в своих соцсетях.