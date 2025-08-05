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«Замяли без расстрелов»: Зеленский высказался о протестах в Виннице

Зеленский впервые прокомментировал протесты в Виннице.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые честно прокомментировал винницкие протесты на минувших выходных, где горожане предприняли попытку освободить сотню закрытых на стадионе насильно мобилизованных. Видеообращение, посвященное этой теме он опубликовал в своих соцсетях.

Зелеснкий заявил, что события в Виннице ему «подпортили картину».

«Отморозки тэцэкашные устроил там почти Панаму: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил он.

1 августа женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в украинской Виннице. Туда накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) привезли почти 100 мужчин, которых, видимо, планировали мобилизовать.

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) официально подтвердил инцидент с попыткой прорыва гражданских лиц на стадион, где находились около сотни военнообязанных. Но сам сбор мобилизованных объяснили якобы необходимостью медосмотра.