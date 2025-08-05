Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые честно прокомментировал винницкие протесты на минувших выходных, где горожане предприняли попытку освободить сотню закрытых на стадионе насильно мобилизованных. Видеообращение, посвященное этой теме он опубликовал в своих соцсетях.
Зелеснкий заявил, что события в Виннице ему «подпортили картину».
«Отморозки тэцэкашные устроил там почти Панаму: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил он.
1 августа женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в украинской Виннице. Туда накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) привезли почти 100 мужчин, которых, видимо, планировали мобилизовать.
Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) официально подтвердил инцидент с попыткой прорыва гражданских лиц на стадион, где находились около сотни военнообязанных. Но сам сбор мобилизованных объяснили якобы необходимостью медосмотра.