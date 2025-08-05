Три новые электрички прибыли в Приморье

Во Владивосток доставили три новых шестивагонных электропоезда ЭП3Д, произведенных на Демиховском машиностроительном заводе. Составы преодолели более 9 тысяч километров в сопровождении специалистов Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава.
Электрички перегнали в сплотке за отдельным локомотивом. Теперь в моторвагонном депо «Первая Речка» начнется их подготовка к обкатке и вводу в эксплуатацию.
Новые поезда оснащены климат-контролем, розетками для зарядки устройств и адаптированы для маломобильных пассажиров. После ввода этих составов парк электропоездов ЭП3Д в Приморье увеличится до 16 единиц.