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Три новые электрички прибыли в Приморье

Современные поезда преодолели 9 тысяч километров перед вводом в эксплуатацию.

Источник: АО "Экспресс Приморья"

Во Владивосток доставили три новых шестивагонных электропоезда ЭП3Д, произведенных на Демиховском машиностроительном заводе. Составы преодолели более 9 тысяч километров в сопровождении специалистов Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава.

Электрички перегнали в сплотке за отдельным локомотивом. Теперь в моторвагонном депо «Первая Речка» начнется их подготовка к обкатке и вводу в эксплуатацию.

Новые поезда оснащены климат-контролем, розетками для зарядки устройств и адаптированы для маломобильных пассажиров. После ввода этих составов парк электропоездов ЭП3Д в Приморье увеличится до 16 единиц.