Уитакер: Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении России и ее партнеров

Вашингтон планирует ввести новые санкции в отношении России и других стран, которые покупают у нее нефть. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Он добавил, что власти США приняли такое решение в связи с отсутствием решения в конфликте на Украине.
— Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне, — цитирует его Bloomberg.
Американский лидер Дональд Трамп ранее признал, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, но американская сторона все равно планирует их ввести.
Военный аналитик Томас Тайнер, в свою очередь, заявил, что никаких последствий при отказе президента России Владимира Путина выполнять требования Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет.
2 августа сенаторы США Джинн Шейхин и Джон Корнин представили новый законопроект, касающийся санкций в отношении китайских компаний за поставки критически важных технологий в РФ.