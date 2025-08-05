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Уитакер: Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении России и ее партнеров

Вашингтон планирует ввести новые санкции в отношении России и других стран, которые покупают у нее нефть. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Вашингтон планирует ввести новые санкции в отношении России и других стран, которые покупают у нее нефть. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он добавил, что власти США приняли такое решение в связи с отсутствием решения в конфликте на Украине.

— Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне, — цитирует его Bloomberg.

Американский лидер Дональд Трамп ранее признал, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, но американская сторона все равно планирует их ввести.

Военный аналитик Томас Тайнер, в свою очередь, заявил, что никаких последствий при отказе президента России Владимира Путина выполнять требования Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет.

2 августа сенаторы США Джинн Шейхин и Джон Корнин представили новый законопроект, касающийся санкций в отношении китайских компаний за поставки критически важных технологий в РФ.

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