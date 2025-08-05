Кандидат в губернаторы Огайо отреагировал на драку с жестоким избиением россиянки: что он сказал

Избиение произошло в центре Цинциннати рано утром 27 июля. На камерах с места преступления видно, как девушка собиралась помочь другому человеку во время уличной драки, но на нее набросились сразу несколько человек. Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено опубликовал фото избитой россиянки, на которых заметны серьезные гематомы, разбитая губа, а также многочисленные ушибы на лице и шее.