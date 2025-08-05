Кандидат в губернаторы Огайо отреагировал на драку с жестоким избиением россиянки: что он сказал

Кандидат в губернаторы штата Огайо Вивек Рамасвами публично осудил драку в городе Цинциннати, в ходе которой избили россиянку.
Избиение произошло в центре Цинциннати рано утром 27 июля. На камерах с места преступления видно, как девушка собиралась помочь другому человеку во время уличной драки, но на нее набросились сразу несколько человек. Сенатор от штата Огайо Бернардо Морено опубликовал фото избитой россиянки, на которых заметны серьезные гематомы, разбитая губа, а также многочисленные ушибы на лице и шее.
Как заявил Рамасвами, «такие жертвы хотят, чтобы подобные насильственные преступления не распространялись, чтобы мы могли использовать трагедию» для принятия мер, которые помогут остановить «эту безрассудную преступность в наших городах».
«Печально видеть, как по нашей стране распространяется культура, направленная против правоохранительных органов, против верховенства права», — добавил он в интервью телеканалу Fox News.
Рамасвам также сообщил, что поддерживал связь с пострадавшей, чтобы узнать о ее самочувствии.
Как писал сайт KP.RU, пострадавшая в результате жестокого избиения россиянка уже вернулась на родину.