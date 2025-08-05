В Ачинске пенсионерку обязали демонтировать унитаз по требованию суда

В Красноярском крае, в городе Ачинск, судебные приставы вынесли решение об обязательном демонтаже унитаза для пенсионерки Светланы Подчасовой.
Ей было дано пять дней на выполнение этого требования, так как помещение, в котором она проживает, не принадлежит ей, и улучшение жилищных условий в нем является незаконным. Иск подала администрация города как собственник здания, сообщает газета «Город А».
Решение о демонтаже унитаза было принято еще в мае 2022 года. Светлана Кузьминична долго искала способ выполнить требование властей, однако не смогла договориться с управляющей компанией, которая отказалась проводить подобные работы и посоветовала обратиться в другую организацию. «Я просто продолжала жить дальше», — поделилась пенсионерка с журналистами.
Светлана проживает в доме, построенном до 1900 года, где, кроме электричества, отсутствуют другие современные удобства. Унитаз был установлен без разрешения собственника — администрации Ачинска.
После выполнения решения суда пенсионерка почувствовала облегчение: «Я убрала унитаз и теперь чувствую себя свободной, как будто я чиста перед законом», — отметила она.
В администрации Ачинска уточнили, что предлагали Светлане переехать в благоустроенную квартиру в Доме ветеранов, однако она отказалась, предпочтя оставаться в своем старом доме.