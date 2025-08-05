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«Конкурс 15 человек на место». В БГУ озвучили первые итоги вступительной кампании 2025

БГУ назвал новую специальность, план приема на которую закрыли за пару дней.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусском государственным университете подвели первые итоги вступительной кампании 2025, сообщили на СТВ.

В главный вуз страны на дневную бюджетную форму в 2025-м зачислили 2607 абитуриентов, у 95% из которых по результатам ЦЭ и ЦТ — 300 баллов и выше. Более 1,5 тысячи студентов поступили на платную форму обучения в БГУ.

План приема в БГУ, таким образом выполнен на 100%. Сообщается, что проходной балл увеличился в сравнении с прошлым годом на многие специальности. Самым высоким оказался проходной балл на специальности «мировая экономика» и «международное право» — 398. А набор на новую специальность — «международная экономика и торговля» с углубленным изучением китайского языка закрыли в рекордные сроки — всего за пару дней приема документов. Здесь был проходной балл — 397.

Самый большой конкурс — 15 человек на место был на специальности «дизайн».

Ранее Минобразования установило сроки вступительной кампании в вузы Беларуси в 2025.

Тем временем Мининформации запретило еще 31 печатное издание в Беларуси: «Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези».