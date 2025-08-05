«Конкурс 15 человек на место». В БГУ озвучили первые итоги вступительной кампании 2025

План приема в БГУ, таким образом выполнен на 100%. Сообщается, что проходной балл увеличился в сравнении с прошлым годом на многие специальности. Самым высоким оказался проходной балл на специальности «мировая экономика» и «международное право» — 398. А набор на новую специальность — «международная экономика и торговля» с углубленным изучением китайского языка закрыли в рекордные сроки — всего за пару дней приема документов. Здесь был проходной балл — 397.